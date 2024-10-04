突失去呼吸心跳...嘉縣3歲女童陳屍床上 檢警將擇日解剖釐清死因
嘉義縣番路鄉3歲女童疑似感冒在床上趴睡，今天早上失去呼吸心跳，女童母親著急求助，消防人員趕往現場時，女童已明顯死亡，檢警今天相驗確認女童沒有外傷，初步排除虐童，但因女童死因不明，將在10月9日解剖釐清死因。
女童母親報案稱，3歲女兒近期有出現感冒症狀，她很擔心女兒的狀況，今天清晨1點、3點都有查看女兒，當時並無異狀，直到早上7點多發現女兒在床上趴睡，怎麼叫都沒反應，上前呼喚發現女童沒有呼吸，當下趕緊撥打119求助。
檢警表示，女童母親今早發現女童陳屍在房間床上，救護車趕抵時女童身體僵硬，已明顯死亡，初步相驗發現女童身體沒有外傷，排除受虐情況；但因女童近來只出現感冒症狀，也無相關疾病病史，將擇日解剖釐清死因。
據了解，女童母親今天早上7點50分撥打119報案，消防人員獲報趕往現場，發現女童無呼吸心跳且全身僵硬，7點58分轉報嘉義縣警察局，檢警下午會同法醫相驗，女童身體無明顯外傷，因死因不明，嘉義地檢署預計10月9日早上9點相驗。
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