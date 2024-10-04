影／幼兒暴哭狗狂吠...夫妻大吵持棒球棒對峙 目睹民眾嚇壞

彰化縣彰化市昨晚疑似一對夫妻吵架，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，但兩夫妻從車上吵到車外，兩人還拿著棒球棒對峙，附近居民拍下驚險畫面上傳網路，警方表示，已清查附近路口監視器，鎖定特定車輛，將傳當事人到案說明，釐清是否涉及家暴，並將通報為兒少保護案件。

這對男女昨晚近10點在彰化市崙平北路一家超商前大聲爭吵，當時他們將車子停在超商前，打開二側車門，兩人互相咆哮，車內傳出幼兒聲嘶力竭的哭聲，男子先是下車抽菸，又從車後方拿出二支棒球棒丟在地上，女子也下車，撿起地上的棒球棒揮了一下，與男子對峙。

嚇得附近錄影民眾竊竊私語說「快報警」，車子一旁的狗也被二人咆哮聲影響而狂吠不停，民眾將這段影音傳到社會事新聞影音，引起各方討論。

警方表示，昨晚並沒有人報警，但今天接獲民眾反映後，已清查附近路口監視器，查出特定車輛，將會通知當事人到案說明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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