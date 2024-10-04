快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

聽新聞
0:00 / 0:00

影／幼兒暴哭狗狂吠...夫妻大吵持棒球棒對峙 目睹民眾嚇壞

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市昨晚疑似一對夫妻吵架，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，但兩夫妻從車上吵到車外，兩人還拿著棒球棒對峙，附近居民拍下驚險畫面上傳網路，警方表示，已清查附近路口監視器，鎖定特定車輛，將傳當事人到案說明，釐清是否涉及家暴，並將通報為兒少保護案件。

這對男女昨晚近10點在彰化市崙平北路一家超商前大聲爭吵，當時他們將車子停在超商前，打開二側車門，兩人互相咆哮，車內傳出幼兒聲嘶力竭的哭聲，男子先是下車抽菸，又從車後方拿出二支棒球棒丟在地上，女子也下車，撿起地上的棒球棒揮了一下，與男子對峙。

嚇得附近錄影民眾竊竊私語說「快報警」，車子一旁的狗也被二人咆哮聲影響而狂吠不停，民眾將這段影音傳到社會事新聞影音，引起各方討論。

警方表示，昨晚並沒有人報警，但今天接獲民眾反映後，已清查附近路口監視器，查出特定車輛，將會通知當事人到案說明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化市昨晚有一對夫妻疑似在車上吵架，兩人還拿著棒球棒對峙，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，警方將調查是否涉及家暴、及兒少保護案件。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化市昨晚有一對夫妻疑似在車上吵架，兩人還拿著棒球棒對峙，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，警方將調查是否涉及家暴、及兒少保護案件。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化市昨晚有一對夫妻疑似在車上吵架，兩人還拿著棒球棒對峙，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，警方將調查是否涉及家暴、及兒少保護案件。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化市昨晚有一對夫妻疑似在車上吵架，兩人還拿著棒球棒對峙，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，警方將調查是否涉及家暴、及兒少保護案件。圖／翻攝自社會事新聞影音

監視器

延伸閱讀

嘉市火車站前後廣場、湖子內監視器少 議員指恐成治安破口

情侶吃完火鍋店外抽菸 男友遭疑吸毒男持刀劃傷濺血

柯文哲盯監視器看賴清德？張惇涵指「總統一笑置之」 黃國昌怒嗆：怎笑得出來

獨／3年內連生2胎 主播虞承璇產後憂鬱暴哭下車走人

相關新聞

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

魏姓男子昨在台北市中山區民生東路遭割傷頸部，送醫後無生命危險，警方追查鎖定街友陳男涉案，今午3時循線在大同區查獲陳男，據...

引擎室突冒煙！藝人鳳小岳駕車起火 與妻及時逃生無礙

新北市蘆洲區仁愛街與民族路交叉路口今天下午發生火燒車事件，所幸車內駕駛藝人鳳小岳與洪姓妻子及時逃生無礙。警、消獲報到場布...

只出現感冒症狀...嘉縣3歲女童陳屍床上 檢方將解剖釐清死因

嘉義縣3歲女幼童今天被母親發現陳屍在床上，檢警相驗，身體無外傷，近來只出現感冒症狀，死因不明，安排9日解剖釐清死因

影／幼兒暴哭狗狂吠...夫妻大吵持棒球棒對峙 目睹民眾嚇壞

彰化縣彰化市昨晚疑似一對夫妻吵架，車內幼兒嚇到大聲嚎哭，但兩夫妻從車上吵到車外，兩人還拿著棒球棒對峙，附近居民拍下驚險畫...

新北鶯歌工地傳意外 電梯5樓突驟降2工人受傷送醫

新北市鶯歌區大湖路一建案工地，今天下午1時許發生電梯突從5層樓高度向下驟降，導致電梯內2名工人一度受困。

野柳里東澳擋土牆崩落 一男子受困腳壓住救援中

新北野柳里東澳一處民宅擋土牆，今天疑因大雨崩落，一名男子受困腳壓住，目前正在救援中，尚未脫困，需要大型機具救援。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。