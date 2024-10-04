不理小孩大哭...男女持球棒大吵 彰化警調查通知到案
彰化市1對男女昨晚將汽車停在超商前，雙方持棒球棍吵架，且車內還有小孩嚎啕大哭，引起騷動，警方今天表示，將通知2人到案說明並通報家暴及兒少案件。
有民眾將這對男女吵架影片上傳臉書（Facebook）社團，畫面可見1輛白色汽車停靠在超商前，車門打開傳出2人爭執聲，之後男子開啟後車廂拿出2支棒球棍，要女子自行選1支，接著雙方手持球棒僵持許久，過程中小孩越哭越激烈。
彰化縣警察局彰化分局今天向媒體表示，目前尚未接獲相關報案紀錄，檢視影片內容為雙方持球棒相互謾罵，未發生肢體衝突；由於此案涉及家暴及兒少案件，現已掌握此車輛車號，待查明當事人身分後，將通知到案說明，並依職權通報彰化縣政府社會處。
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