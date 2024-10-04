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影／台中男買檳榔怒罵女店員還二度丟酒瓶 豐原警逮人送辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子買檳榔時，疑似不滿女店員態度，飆罵對方後，二度向攤位丟酒瓶，差點砸到女店員，豐原警方查出男子身分，依恐嚇罪嫌函送法辦。

女店員在網路PO出監視器畫面說，一名男子騎機車來買檳榔，她拿檳榔給對方時，沒聽清楚男子說什麼話，對方卻回嗆「可以把店收一收了」，還罵髒話，她回嗆，對方拿湭瓶往店砸，還好她閃過，男子回家後改開貨車到檳榔攤，又拿酒瓶往店砸，女店員說她被嚇哭，現在看到銀色車子都會怕。

豐原警分局今天說明，該分局合作派出所本月1日晚間8時50分獲報，在豐原區田心路二段某店家有顧客購物時，遭出言恐嚇一案，警方擴大調閱監視器過濾，鎖定46歲何姓男子所為，2日晚間7時已通知他到案說明，全案依恐嚇罪移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，遇有糾紛應理性處理，循法律正當管道解決，避免情緒失控引發暴力事件，若發現可疑情況，應立即撥打110報警，讓警方介入協助解決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中一名男子到檳榔攤買檳榔，怒罵女店員還丟酒瓶，豐原警方查獲到案。圖／取自網路
台中一名男子到檳榔攤買檳榔，怒罵女店員還丟酒瓶，豐原警方查獲到案。圖／取自網路

店員 恐嚇 豐原

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