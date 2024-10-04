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影／台東2男冒險清大排阻塞物遭沖走 1獲救1不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市知本山區一間民宿旁大排水溝，今中午傳2名男子遭大水沖走，警消獲報救援，將1人順利救起無大礙，另1人救起時無呼吸心跳，送醫搶救不治。落水原因正由警方調查了解中。

這起落水意外發生在上午11點多，1名40歲鄭姓男子與67歲黃姓男子分別前往農地巡視，發現民宿旁大排出水口有被樹枝雜物阻塞，2人疑似冒險下水清除，卻雙雙不慎滑倒落水。

鄭男幸運抓住樹枝，自行爬上岸，全身多處擦挫傷，意識清楚，生命徵象穩定；另黃男則被溪水沖了1百多公尺，卡在石堆內，嚴重頭顱破裂，救難人員趕緊將溺者拉出時，已無呼吸心跳送醫急救。

不過，由於黃男傷勢過重，經急救後仍搶救不治。附近居民表示，該大排溪水這幾天因持續降雨，水量變大，還夾大滾滾泥水與枯枝雜物，可能出水口有被堵塞。

台東市知本山區一間民宿旁大排水溝，今中午傳2名男子遭大水沖走，警消獲報救援，將1人順利救起無大礙，另1人救起時無呼吸心跳，送醫搶救不治。落水原因正由警方調查了解中。圖／民眾提供
台東市知本山區一間民宿旁大排水溝，今中午傳2名男子遭大水沖走，警消獲報救援，將1人順利救起無大礙，另1人救起時無呼吸心跳，送醫搶救不治。落水原因正由警方調查了解中。圖／民眾提供

排水溝 樹枝 民宿

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