影／台東2男冒險清大排阻塞物遭沖走 1獲救1不治

台東市知本山區一間民宿旁大排水溝，今中午傳2名男子遭大水沖走，警消獲報救援，將1人順利救起無大礙，另1人救起時無呼吸心跳，送醫搶救不治。落水原因正由警方調查了解中。

這起落水意外發生在上午11點多，1名40歲鄭姓男子與67歲黃姓男子分別前往農地巡視，發現民宿旁大排出水口有被樹枝雜物阻塞，2人疑似冒險下水清除，卻雙雙不慎滑倒落水。

鄭男幸運抓住樹枝，自行爬上岸，全身多處擦挫傷，意識清楚，生命徵象穩定；另黃男則被溪水沖了1百多公尺，卡在石堆內，嚴重頭顱破裂，救難人員趕緊將溺者拉出時，已無呼吸心跳送醫急救。