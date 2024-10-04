桃機三航廈工程工安事故 大小包商負責人過失致死起訴
承攬桃園國際機場第三航站主體航廈水泥混凝土澆置工程的陳姓包商，去年12月間下午完成施作，當工程車收車時，意外夾擊祝姓工人，經送醫不治。桃園地檢署偵結，將包商苡菖工程公司、陳姓負責人及余姓小包商分別依違反職業安全衛生法、過失致死等罪嫌起訴。
起訴指出，從事混凝土澆置工程的苡菖工程公司，因承攬桃園市大園區「台灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」之水泥混凝土澆置工程，由陳姓負責人視承作工程需求，以日薪聯繫招僱余姓男子，經余協助招僱祝姓工人一同施作。
去年12月12日下午近3點，3人在三航站主體航廈工程工區的多功能大樓預定地的地下二層，因完成地梁混凝土澆置，收回工程車伸臂及外伸撐座，由余姓小包商操作混凝土泵送車收回右側外伸撐座時，疏忽祝姓工人站在車輛收回外伸撐座的操作半徑危險範圍，導致祝某當場遭收桿夾擊，因胸腹腔出血，引發低血容性休克，送醫急救於當日下午4點多急救無效死亡，案經祝母提告。
檢方偵辦後，認為被告苡菖工程公司、被告陳姓負責人均違反職業安全衛生法規定，釀死亡職業災害，觸犯違反職業安全衛生法罪嫌，陳姓負責人同時與余姓小包商另涉過失致死罪嫌，依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言