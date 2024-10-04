男步行北市街頭疑遭割頸！送加護病房曝「遭人持筆狀物攻擊」

魏姓男子昨步行在台北市中山區民生東路二段人行道上，頸部突受傷流血，民眾見狀撥打119協助送醫，後續傳出魏男遭隨機攻擊成傷，警方漏夜追查，今鎖定案發時曾與魏男擦身而過的一名拾荒者涉案。

警方調查，50歲魏男平時打零工維生，昨晨6時許穿戴工地背心、安全帽從新北市三重區住處外出，搭乘公車前往台北市中山區合江街，下車後往北步行，左轉進入民生東路二段，頸部突受傷出血，聯繫家人後虛弱地呆坐騎樓地面，附近住戶見狀立即撥打119求助。

救護人員到場將其送往台北馬偕醫院救治，院方發現魏男左側頸部有長約5公分、深約2公分不平整傷口，傷口殘留零星玻璃碎片，研判遭玻璃製品劃傷；由於魏男受傷出血影響呼吸，院方昨晚將他轉入加護病房維持呼吸順暢。

魏男家屬昨晚發文指出，魏男在台北街頭遭隨機刺傷，請求目擊民眾或附近住戶提供相關影像協助追凶，因昨日山陀兒颱風襲台，店家多未營業，雖警方加強調閱監視器畫面追查，仍只發現案發時共有一名撐傘者及一名拾荒者曾與魏男擦身而過，且礙於該支監視器距離案發現場較遠，初步未能確認為男曾與人接觸或衝突。

據悉，經一夜治療，今早魏男狀況回穩，面對員警詢問依然無法說話，但可點頭示意，員警發現，雖救護過程中魏男飄散酒味，但否認飲酒，表示案發時突遭身旁拾荒老人持一支筆狀物戳了一下，對方旋即離場，自己便受傷流血，事前兩人並未對話或衝突，事發原因不明。