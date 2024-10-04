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國道1車禍1死3輕重傷 疑自撞未即時閃避被追撞
國道一號北上232K雲林虎尾路段，今天上午8時46分許發生賓士休旅車與自小客車相撞事故，自小客車上4人受傷困在車內，其中1名已無生命跡象的男子被救出送醫不治，另3人分受輕重傷；休旅車的4人均無大礙，警方初步周查疑因自小客車不慎擦撞護欄後轉至內車道，再被後面來的休旅車撞上。
至於自小客車上的人是否因未能即時逃離躲避才造成傷亡，警方還在釐清中，不過警方提醒用路人，如果在道路上發生事故，且在無人受傷或車輛尚能移動情況下，應先於後方做好警戒並初步拍照後，要盡速離開，移置安全處所等候警方協助處理，以免發生二次事故。
國道警方初步調查指出，初步研判由33歲蘇姓男子所駕部自小客車，今天上午不明原因擦撞內側護欄後停於內側車道，後方一輛休旅車，疑因未注意車前狀況，追撞該車而肇事。
警方指出，蘇男所駕車輛上共4人，副駕駛座上29歲蘇姓乘客，頭部撞傷經送醫急救不治身亡，後座31歲鄭姓乘客腿部骨折、瞳孔不等大（疑似顱內出血徵兆），另一37歲莊姓乘客受輕傷。另一輛賓士休旅車上的4人則無人受傷。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。
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