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轎車路過學區暴衝撞上人行道 波及4輛大小車5人受傷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮環市路的照南學區，今天上午8點左右，發生一起轎車暴衝撞上人行道交通事故，時值上學時段，接送小朋友上學人車較多，現場有2輛機車、1輛自行車及1輛轎車被擦撞受損，共有5人受傷，其中還有1名8歲女童，幸送醫診治後多是輕微擦挫傷無大礙，肇事原因及肇責由警方調查釐清中。

竹南警分局指出，上午接獲報案後旋即派員趕赴現場處理，以避免二次事故發生。由於時值上班上學時段，肇事地點又鄰近光復路、環市路口，造成陸橋下該路口嚴重大塞車。

警方到達現場發現為5輛大小車連環撞事故，經了解是1輛白色轎車沿環市路由東向西行駛，突然不明原因偏離車道失控撞向路邊，當場先碰撞前方同向的2輛機車、1輛自行車及1輛停放路邊轎車，再撞倒人行道上的水公司電箱，最後左前輪騎上人行座椅，車頭撞上路樹才煞停。

當場共造成5人擦挫傷，其中1名8歲女童是機車乘客，還沒來得及下車進校門，另名19歲男學生則是騎自行車路過也倒楣挨撞。現場多位駕駛經酒測值為0，66歲肇事張姓婦人獨自駕駛，她稱說自己當時也不知道車子為何會突然偏離車道、衝上人行道釀禍，並慶幸傷者僅都是輕傷。

警方提醒，遇車流壅塞時，應保持前後車距離，全神貫注，並注意左右方來車，以避免發生危險，多一份注意也多一分安全，以保障你我行車安全。

肇事轎車先碰撞前方同向的2輛機車、1輛自行車及1輛停放路邊轎車，再撞倒人行道上的水公司電箱，最後左前輪騎上人行座椅，車頭撞上路樹才煞停。圖／警方提供
肇事轎車先碰撞前方同向的2輛機車、1輛自行車及1輛停放路邊轎車，再撞倒人行道上的水公司電箱，最後左前輪騎上人行座椅，車頭撞上路樹才煞停。圖／警方提供
現場傷者中有2名學生，分別是家長騎機車接送的8歲女童，以及騎自行車路過的19歲男大生。圖／警方提供
現場傷者中有2名學生，分別是家長騎機車接送的8歲女童，以及騎自行車路過的19歲男大生。圖／警方提供
由於時值上班上學時段，肇事地點又鄰近光復路、環市路口，造成陸橋下路口嚴重大塞車。圖／警方提供
由於時值上班上學時段，肇事地點又鄰近光復路、環市路口，造成陸橋下路口嚴重大塞車。圖／警方提供

交通事故 人行道 自行車

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