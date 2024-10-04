影／颱風夜老翁騎車誤上西濱快速道路 警代駕護送

山陀兒颱風來襲時，台中清水、梧棲區連日刮起強風，台中市清水警分局高美派出所副所長李財安及警員連思源昨晚巡邏時，經台61線西濱快速道路北上清水路段，遠遠發現一輛機車騎上快速道路，該路段風大且往來車速極快，員警攔阻騎士，迅速帶返平面道路。

警方發現騎士是72歲陳姓老翁住彰化和美地區，平日騎機車到處打零工為生，昨天下午他從太平區工作後，因找不到回家的路，繞路找尋好久，騎到梧棲，因風大且視線不良誤以快速道路北上匝道為跨越彰化縣伸港的大橋即騎車進入西濱道路。

清水警方發現立即開啟警示燈路跟隨在後方警戒並將老翁欄下，要求他上警車由警方載回，老翁堅持表示「你放心，我自己騎」，副所長李財安堅持表示「前方路很暗，你這樣我們不放心你的安全」，副所長李財安騎該機車，警員連思源載老翁在後方警戒，該車老舊最高時數僅能騎20公里，警方緩慢的移動直到返回派出所。