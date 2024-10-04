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颱風夜停車場廂型車頭突竄火 警消懷疑這原因釀災
桃園市八德區中正路上某露天停車場，在山陀兒颱風來襲之際前天深夜，停放的1輛廂型車車頭突竄出濃煙，隨即冒出火焰，八德警分局八德派出所員警林耿安據報到場，除通報119也趕緊借滅火器阻止火勢擴大，幸未延燒其他車輛，桃市消防局火調科人員初步勘查，疑似雨水滲入車內造成線路短路起火，起火原因待釐清。
八德分局表示，八德所本月2日晚間10點5分據報，位於中正路上某停車場內有車輛冒著濃煙，員警林耿安趕往，發現有輛廂型車駕駛座的車頭正起火燃燒，在消防隊抵達前，先向附近民眾借滅火器一用，火勢最後由消防救難人員撲滅。車主說，可能因車輛老舊，雨水滲入車燈內，造成線路短路。
警方提醒，民眾車輛平時要做好安全檢查，如發現有損壞情形，應立即修復，避免發生故障而造成危險，如故障發生時，應將車輛迅速移至適當處所，以免意外發生。
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