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颱風夜停車場廂型車頭突竄火 警消懷疑這原因釀災

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區中正路上某露天停車場，在山陀兒颱風來襲之際前天深夜，停放的1輛廂型車車頭突竄出濃煙，隨即冒出火焰，八德警分局八德派出所員警林耿安據報到場，除通報119也趕緊借滅火器阻止火勢擴大，幸未延燒其他車輛，桃市消防局火調科人員初步勘查，疑似雨水滲入車內造成線路短路起火，起火原因待釐清。

八德分局表示，八德所本月2日晚間10點5分據報，位於中正路上某停車場內有車輛冒著濃煙，員警林耿安趕往，發現有輛廂型車駕駛座的車頭正起火燃燒，在消防隊抵達前，先向附近民眾借滅火器一用，火勢最後由消防救難人員撲滅。車主說，可能因車輛老舊，雨水滲入車燈內，造成線路短路。

警方提醒，民眾車輛平時要做好安全檢查，如發現有損壞情形，應立即修復，避免發生故障而造成危險，如故障發生時，應將車輛迅速移至適當處所，以免意外發生。

桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德中正路停車場內1輛廂型車的車頭前天深夜突然起火，警消撲滅後，疑似雨水滲入老車內，造成線路短路引燃。記者陳恩惠／翻攝

停車場 山陀兒颱風 雨水

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