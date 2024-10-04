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蘆洲婦從9樓墜地亡 警排除外力介入可能

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區今天清晨發生一起墜樓意外，警、消到場檢視傷者已明顯死亡。經警調查確認死者是從路口一棟社區大樓9樓墜落，初步勘驗現場排除有外力介入可能，已連繫家屬到場指認，釐清死因。

據了解，死者林姓婦人（76歲）多年來深受宿疾所苦鬱鬱寡歡，多次向家人透漏不好念想。今天清晨近6時許，林婦從新北市蘆洲區住處大樓，搭乘電梯直上9樓，旋即墜落路面，路過民眾驚見報警協處。

警、消獲報趕抵，檢視林婦已明顯死亡無需送醫。經訪查確認為該棟住戶，循線聯繫上林婦家屬到場指認。警方勘驗現場排除有外力介入可能，目前家屬對死因沒有疑義，已前往派出所協助製作筆錄，後續報請檢察官相驗，釐清死因。

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新北市蘆洲區中正路與光華路口今天清晨發生一起墜樓意外，初步排除有外力介入可能，確切死因待查（示意圖與本案地點無關）。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲區中正路與光華路口今天清晨發生一起墜樓意外，初步排除有外力介入可能，確切死因待查（示意圖與本案地點無關）。記者曾伯愷／攝影

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