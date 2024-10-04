影／澎科大餐廳廚工料理炸物後起火 爐具鍋爐都焦了
澎湖縣今天未放颱風假，今天上午7時41分許澎湖科技大學餐廳突竄火煙，消防局派12車25人，連港務消防都支援，抵達後，發現是爐台周圍起火，火勢於40分鐘後撲滅，幸無人受傷，但爐具、鍋爐都燒焦；廚工稱料理炸物後離開即起火，詳細起火原因由火調科調查。
澎縣府消防局今天上午7時41分許接獲報案，指稱馬公市六合路的澎湖科技大學餐廳有濃煙竄出，請求派遣人車前往搶救。
消防局獲報後，立即派遣11車23人前往現場，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，由第一大隊大隊長陳正宜負責現場指揮搶救。
消防人員到達現場後，確認起火處係該校教學大樓1樓餐廳廚房起火，餐廳負責人員到場表示，起火前20分鐘廚工以油鍋料理炸物，離開不久旋即發生起火冒煙情形。
消防員部署2條水線入室搶救，8時10分許火勢撲滅，8時21分許殘火處理完畢，現場燃燒面積約2平方公尺，爐具和鍋具都燒成焦黑一片，幸無人員傷亡及受困等情事；詳細起火原因及財物損失，由消防局火災調查科派員調查。
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