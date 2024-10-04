影／澎科大餐廳廚工料理炸物後起火 爐具鍋爐都焦了

澎湖縣今天未放颱風假，今天上午7時41分許澎湖科技大學餐廳突竄火煙，消防局派12車25人，連港務消防都支援，抵達後，發現是爐台周圍起火，火勢於40分鐘後撲滅，幸無人受傷，但爐具、鍋爐都燒焦；廚工稱料理炸物後離開即起火，詳細起火原因由火調科調查。

澎縣府消防局今天上午7時41分許接獲報案，指稱馬公市六合路的澎湖科技大學餐廳有濃煙竄出，請求派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，立即派遣11車23人前往現場，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，由第一大隊大隊長陳正宜負責現場指揮搶救。

消防人員到達現場後，確認起火處係該校教學大樓1樓餐廳廚房起火，餐廳負責人員到場表示，起火前20分鐘廚工以油鍋料理炸物，離開不久旋即發生起火冒煙情形。