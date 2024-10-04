男步行北市街頭疑遭割頸 「玻璃碎卡傷口」警追禍因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

魏姓男子昨早獨自呆坐台北市中山區民生東路一處騎樓，其頸部受傷流血，民眾見狀報警處理，家屬事後懷疑魏男遭隨機攻擊，警方擴大追查釐清事故原因，截至昨夜仍未發現魏男案發前曾與人衝突，持續追查中。

警方調查，50歲魏男昨早從新北市三重區搭乘公車前往台北市中山區，在合江街下車後，往北步行，左轉民生東路，穿過建國北路口，行經民生東路二段一處超商後，頸部因不明原因受傷流血，他呆坐騎樓地面，民眾發現後報警處理。

台北市消防局表示，昨早8時50分獲報，中山區民生東路二段上有民眾受傷，救護人員到場發現男子頸部受撕裂傷，意識清醒，後續送台北馬偕醫院治療。

醫院收治後，發現魏男頸部有一處長約5公分、深約2公分的「不平整」傷口，傷處還有零星玻璃碎片，初判是遭玻璃製品割傷，由於受傷部位出血影響呼吸，院方晚間將魏男轉入加護病房維持呼吸暢通。

據悉，魏男平時居住新北市三重區，四處打零工維生，雖颱風來襲，昨早6時許仍穿戴工地背心及安全帽，出門搭車前往台北市。報案女子說，她是一旁大廈住戶，約上午8時40分發現大廈外一樓地面有血跡，坐在一旁的魏男受傷流血，報警求助，未目擊魏男受傷經過。

一名網友昨傍晚在社群軟體上貼文，指其舅舅（魏男）在民生東路上遭人隨機刺傷，請求目擊民眾或附近住戶提供相關影像協助追凶。事件經媒體報導、社會關注，另名網友補充說明，魏男傷後曾致電母親，稱自己遭陌生人攻擊，全身是血，雖魏男腦部曾受傷、不善表達，但並非酒醉無法溝通。

警方表示，轄區警所獲報後旋即展開調查，但時值颱風天，包含店家未營業或監視器設備損壞等情況，員警初步依據可用的監視器畫面，已確認魏男從下車後走到案發地途中無異狀，是突然因不明原因受傷後坐在路邊。

期間共有一名拾荒男及一名撐傘男與魏男「擦肩而過」，但尚未發現魏男曾與人接觸或衝突，正持續擴大調閱周遭監視器畫面追查中。

魏姓男子昨早獨自呆坐台北市中山區民生東路一處騎樓，其頸部受傷流血，民眾見狀報警處理。記者李隆揆／攝影
魏姓男子昨早獨自呆坐台北市中山區民生東路一處騎樓，其頸部受傷流血，民眾見狀報警處理。記者李隆揆／攝影
魏姓男子昨早獨自呆坐台北市中山區民生東路一處騎樓，其頸部受傷流血，民眾見狀報警處理。記者李隆揆／攝影
魏姓男子昨早獨自呆坐台北市中山區民生東路一處騎樓，其頸部受傷流血，民眾見狀報警處理。記者李隆揆／攝影
相關監視器畫面顯示，魏男從下車後走到案發地途中無異狀。圖／讀者提供
相關監視器畫面顯示，魏男從下車後走到案發地途中無異狀。圖／讀者提供

監視器

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