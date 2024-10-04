疑電線走火釀禍 台中家具廠3焦屍將驗DNA

台中市西屯區同志巷的家具工廠前天起火，三人葬身火窟。記者陳宏睿／翻攝 台中市西屯區同志巷的家具工廠前天起火，七旬郭姓老翁逃生，目前仍插管在加護病房，老翁妻子、兒子、姪子則葬身火窟，檢察官昨天與家屬相驗，認為此案三具遺體已面目全非，需要採集檢體、做DNA比對後，確認三名死者的身分，以及在火場內被發現的相對位置，以釐清案發經過。據查，此案起火原因，不排除是「電線走火」引發。

西屯區同志巷瑞成沙發公司的火警，僅郭姓老翁（70歲）逃生，郭妻（68歲）、兒子（31歲）、姪子（50歲）都逃生不及，被警消發現時，都已面目全非，燒成焦屍，因為發現位置分別在寢室、廚房以及客廳，三人分別陳屍何處，需由檢方採集家屬的DNA比對後，才能夠釐清。

此案由台中地檢署檢察官林彥良負責相驗，因為3具遺體燒損嚴重，外觀難以辨識，檢方將採集檢體比對DNA，同時評估解剖，以確認死者的身分、死因。

家屬昨赴殯儀館時表示，懷疑可能「電線走火」引發火勢，其中1具遺體在廚房被發現，判斷是家人急尋水源試圖滅火不及而遇難。

據查，工廠起火點初判是與客廳緊鄰的空房間，該空房間疑在電線走火時，因為無人住，火勢蓄積一段時間，延燒到郭翁妻兒與姪子住的客廳、房間時，火煙已猛，三人逃生不及。

消防專家林金宏說，工廠的「電線走火」，需具備兩個主要狀態「通電、過熱」，而電線會過熱，因素很多，線路老舊、線徑錯誤、接頭老化生鏽、配線空間狹小散熱不易、電線絕緣表皮破損，都有可能造成火警，需要由火調人員做相關科學化驗，才能釐清。