聽新聞
0:00 / 0:00

疑電線走火釀禍 台中家具廠3焦屍將驗DNA

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中報導

台中市西屯區同志巷的家具工廠前天起火，三人葬身火窟。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區同志巷的家具工廠前天起火，三人葬身火窟。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區同志巷的家具工廠前天起火，七旬郭姓老翁逃生，目前仍插管在加護病房，老翁妻子、兒子、姪子則葬身火窟，檢察官昨天與家屬相驗，認為此案三具遺體已面目全非，需要採集檢體、做DNA比對後，確認三名死者的身分，以及在火場內被發現的相對位置，以釐清案發經過。據查，此案起火原因，不排除是「電線走火」引發。

西屯區同志巷瑞成沙發公司的火警，僅郭姓老翁（70歲）逃生，郭妻（68歲）、兒子（31歲）、姪子（50歲）都逃生不及，被警消發現時，都已面目全非，燒成焦屍，因為發現位置分別在寢室、廚房以及客廳，三人分別陳屍何處，需由檢方採集家屬的DNA比對後，才能夠釐清。

此案由台中地檢署檢察官林彥良負責相驗，因為3具遺體燒損嚴重，外觀難以辨識，檢方將採集檢體比對DNA，同時評估解剖，以確認死者的身分、死因。

家屬昨赴殯儀館時表示，懷疑可能「電線走火」引發火勢，其中1具遺體在廚房被發現，判斷是家人急尋水源試圖滅火不及而遇難。

據查，工廠起火點初判是與客廳緊鄰的空房間，該空房間疑在電線走火時，因為無人住，火勢蓄積一段時間，延燒到郭翁妻兒與姪子住的客廳、房間時，火煙已猛，三人逃生不及。

消防專家林金宏說，工廠的「電線走火」，需具備兩個主要狀態「通電、過熱」，而電線會過熱，因素很多，線路老舊、線徑錯誤、接頭老化生鏽、配線空間狹小散熱不易、電線絕緣表皮破損，都有可能造成火警，需要由火調人員做相關科學化驗，才能釐清。

姪子 房間

延伸閱讀

蘋果印度供應商大火工廠部分復工 但損失規模還不明

一天2起醫院火警 醫管專家點名2大重點：要定期檢討

安泰醫院火警釀9死 消防專家：防火區劃與應變恐有問題

影／西屯家具工廠惡火3死 為何倉儲當住家？盧秀燕透露這原因

相關新聞

疑電線走火釀禍 台中家具廠3焦屍將驗DNA

台中市西屯區同志巷的家具工廠前天起火，七旬郭姓老翁逃生，目前仍插管在加護病房，老翁妻子、兒子、姪子則葬身火窟，檢察官昨天...

廣角鏡／貨車自撞橋墩 後斗變形

鄭姓男子昨天凌晨開小貨車行經台北市水源快速道路，失控自撞橋墩，撞斷路旁防撞桿，貨車後斗撞到變形；鄭男右側腹部小腸出血，救...

男步行北市街頭疑遭割頸 「玻璃碎卡傷口」警追禍因

魏姓男子昨早獨自呆坐台北市中山區民生東路一處騎樓，其頸部受傷流血，民眾見狀報警處理，家屬事後懷疑魏男遭隨機攻擊，警方擴大...

屏東潮州建地致路面坑洞變大 縣府要求回填並定時回報

山陀兒颱風來襲期間，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日出現電線桿傾斜，2日出現坑洞，範圍似乎愈來愈擴大，屏東縣...

山陀兒前腳剛走 高雄正興國中4樓教室沙發莫名起火

山陀兒強襲高雄，晚間前腳剛走，位於三民區覺民路的正興國中突然傳出火警，火光從4樓教室竄出，消防局於晚間9時51分許獲報，...

怵目驚心...台中男子突爬上金母橋頂 消防員升雲梯車救人

台中市1名男子疑精神狀況有異，晚間突然爬上太平區旱溪的金母橋橋拱上，消防局據報，趕緊出動雲梯車前往，所幸晚上10時許經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。