快訊

不斷更新／早點洗洗睡僅3地停班課！基北北桃等18縣市明上班上課 各地颱風假資訊看這裡

山陀兒颱風肆虐高雄已逾15萬戶停電 20萬戶停水至明天凌晨

詭異！颱風天一早中山區工裝男頸噴血坐路邊 疑遭隨機刺傷

疑不熟路況誤闖 越籍男騎機車國1騎到國3自摔遭逮

中央社／ 苗栗縣3日電

一名20歲越南籍男子今天下午疑因不熟路況，騎乘機車誤闖國道，一路從國1楊梅路段，經新竹系統騎到國3下香山交流道，最後不慎自撞路緣摔車，遭警方帶回調查。

國道公路警察局第2大隊指出，下午3時22分接獲通報得知，1輛藍色150CC普通重型機車闖入國道1號南向71公里楊梅路段，楊梅分隊巡邏警車在南下84公里處發現此機車並示意往路肩停車。

警方表示，當時騎士不予理會，於車道間任意行駛，警車自後方一路尾隨，不敢近逼；男子一路經新竹系統繞至國道3號，最後騎下國3香山交流道，在匝道出口處不慎自撞路緣倒地，所幸僅輕微擦挫傷。

警方調查，騎士為20歲越南籍人士，疑因不熟路況誤上國道，經酒測值為零。

針對越籍男子，警方除依規定製單舉發包括機車行駛高速公路、無照駕駛、不服稽查及危險駕駛外，並將檢視相關事證是否涉及公共危險罪嫌再依法究辦。

警方提醒，機車騎士誤闖國道，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰；若有危險駕駛行為，將依道路交通管理處罰條例第43條規定處駕駛人6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，如致生往來危險，將依公共危險罪嫌究辦。

國道 新竹 自撞

延伸閱讀

颱風沒進來 桃園頻傳停電…1239戶搶修中

國道特勤任務禁行路肩 違規人稱「沒看到」…竟成功撤銷處分了

桃園楊梅中興路入選優先改善路段 施作人行道意見分歧

桃園農家樂一日遊 親子旅遊體驗控窯、DIY仙草果凍花

相關新聞

山陀兒狂風吹破窗戶！高雄2偵查佐玻璃噴滿身 血濺辦公室

山陀兒颱風今天中午12時40分登陸高市小港區，市區狂風暴雨，強風吹落三民一警分局偵查隊落地玻璃窗，碎玻璃噴濺，割傷值班的...

影／超心疼！東北角大雨狂炸台2線 保時捷泡水險滅頂

山陀兒颱風外圍環流大雨炸東北角，氣象署統計，瑞芳區過去24小時累積雨量破700多毫米，台2線93.7公里處淹水嚴重，今天...

颱風天八旬婦趁家人不注意溜出門 急報警尋人赫見困田中直發抖

颱風山陀兒肆虐，昨晚桃園市蘆竹、大園等沿海地區風勢強勁，一名86歲老婦偷跑出門不慎迷路，被強風吹倒在草堆且腳卡在泥濘，所...

台中男折斷9支國旗旗桿 落網辯「想揮舞」遭送辦

台中市張姓男子今早在北區中清、武漢街口天橋疑破壞國旗，警方獲報到場，發現張涉折斷國旗旗桿，有9支遭折斷、部分國旗旗面汙損...

水果行門口整箱水果遭竊 原來遭拾荒婦深夜順手牽羊

新北市土城區1名拾荒婦昨天凌晨行經一間水果行前，見門口騎樓處堆了許多箱水果，婦人逐一查看後竟將2箱水果搬上推車後隨即離開...

台中家具廠大火3死 遺體嚴重燒損難辨身分 檢將複驗

台中市西屯區1間沙發家具木材工廠昨清晨大火，僅7旬的郭姓屋主逃出，包括妻子、兒子及姪子喪生火窟，檢察官今完成相驗，但昨火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。