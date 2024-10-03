疑不熟路況誤闖 越籍男騎機車國1騎到國3自摔遭逮
一名20歲越南籍男子今天下午疑因不熟路況，騎乘機車誤闖國道，一路從國1楊梅路段，經新竹系統騎到國3下香山交流道，最後不慎自撞路緣摔車，遭警方帶回調查。
國道公路警察局第2大隊指出，下午3時22分接獲通報得知，1輛藍色150CC普通重型機車闖入國道1號南向71公里楊梅路段，楊梅分隊巡邏警車在南下84公里處發現此機車並示意往路肩停車。
警方表示，當時騎士不予理會，於車道間任意行駛，警車自後方一路尾隨，不敢近逼；男子一路經新竹系統繞至國道3號，最後騎下國3香山交流道，在匝道出口處不慎自撞路緣倒地，所幸僅輕微擦挫傷。
警方調查，騎士為20歲越南籍人士，疑因不熟路況誤上國道，經酒測值為零。
針對越籍男子，警方除依規定製單舉發包括機車行駛高速公路、無照駕駛、不服稽查及危險駕駛外，並將檢視相關事證是否涉及公共危險罪嫌再依法究辦。
警方提醒，機車騎士誤闖國道，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰；若有危險駕駛行為，將依道路交通管理處罰條例第43條規定處駕駛人6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，如致生往來危險，將依公共危險罪嫌究辦。
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