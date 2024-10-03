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颱風天八旬婦趁家人不注意溜出門 急報警尋人赫見困田中直發抖
颱風山陀兒肆虐，昨晚桃園市蘆竹、大園等沿海地區風勢強勁，一名86歲老婦偷跑出門不慎迷路，被強風吹倒在草堆且腳卡在泥濘，所幸警方10分鐘內找到老婦沒有大礙。一名女騎士機車故障困在台61線，風雨交加之際所幸遇到巡邏員警解困，最終順利返家。
桃園市觀音區一名86歲涂姓老婦，昨傍晚趁著家人在處理家務時，偷跑出門卻不慎迷路，警方接獲家屬報案立即出動協尋，10分鐘內就在農田裡發現老婦倒臥在草堆中全身發抖，腳被卡在泥濘裡動彈不得，所幸老婦意識清楚身體並無大礙，警方隨即通知家屬前來接回，讓老婦在颱風來襲前夕平安返家。
另外桃園市蘆竹區一名邱姓女騎士昨晚7點多從新北工作後騎機車返回大園區住處，不料行經台61線南下21公里處機車突然故障，困在海岸旁邊道路，附近都沒有住家，還因風勢強勁且風沙很大，不時下雨，女子全身濕透，所幸遇到巡邏員警，立即下車協助女騎士將故障的機車牽到遠在1公里外的地磅站，並協助排除故障，讓女騎士在颱風夜順利返家。
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