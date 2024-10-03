水果行門口整箱水果遭竊 原來遭拾荒婦深夜順手牽羊

新北市土城區1名拾荒婦昨天凌晨行經一間水果行前，見門口騎樓處堆了許多箱水果，婦人逐一查看後竟將2箱水果搬上推車後隨即離開，店家隔天發現氣炸將畫面PO網並準備提告。土城警方表示目前尚未接獲報案，將調閱監視器追查婦人身分。

有民眾在臉書社團「在我是土城人 我愛土城區」PO出一段影片，從畫面中發現1名推著推車的拾荒婦，昨天（2日）凌晨2時30分許行經土城區延吉街1間水果行，婦人見門口騎樓堆放許多紙箱，於是上前逐一查看。不料婦人竟將2箱裝有水果的紙箱搬上自己的手推車，隨後推著車揚長而去。