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水果行門口整箱水果遭竊 原來遭拾荒婦深夜順手牽羊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區1名拾荒婦昨天凌晨行經一間水果行前，見門口騎樓處堆了許多箱水果，婦人逐一查看後竟將2箱水果搬上推車後隨即離開，店家隔天發現氣炸將畫面PO網並準備提告。土城警方表示目前尚未接獲報案，將調閱監視器追查婦人身分。

有民眾在臉書社團「在我是土城人　我愛土城區」PO出一段影片，從畫面中發現1名推著推車的拾荒婦，昨天（2日）凌晨2時30分許行經土城區延吉街1間水果行，婦人見門口騎樓堆放許多紙箱，於是上前逐一查看。不料婦人竟將2箱裝有水果的紙箱搬上自己的手推車，隨後推著車揚長而去。

店家隔天發現水果不翼而飛立即調閱監視器，發現是被1名拾荒婦偷走，氣的將畫面PO網，並要偷水果的婦人出面處理否則將提告。土城分局表示目前尚未接獲被害人報案，警方後續將調閱監視器釐清婦人身分並通知到案說明。

這名拾荒婦將水果行放在店門前的整箱水果搬走。圖／擷取自臉書社團「在我是土城人　我愛土城區」
這名拾荒婦將水果行放在店門前的整箱水果搬走。圖／擷取自臉書社團「在我是土城人　我愛土城區」
婦人將整箱水果放上手推車。圖／擷取自臉書社團「在我是土城人　我愛土城區」
婦人將整箱水果放上手推車。圖／擷取自臉書社團「在我是土城人　我愛土城區」

拾荒 水果 監視器

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