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高雄貨車被吹翻119打不通 打110警頂強風救出司機
山陀兒颱風超強風雨驚人，近午時分登陸高雄，一輛小貨車行經前鎮區光華三路時，遭強風吹翻，馮姓駕駛受困車中，有民眾打119求救打不通，改打110，警方不到5分鐘趕抵，將人救出；另小港一處工地守衛受困警衛亭，警方將受傷的守衛背出，幸2傷者均無大礙。
山陀兒颱風近午時分登陸高雄市小港區，上午11時40分許，一名在大業南路工地警衛亭鐵皮幾乎被吹垮，59歲的陳姓保全人員因風雨過大受困其中，小港警分局大林派出所員警獲報趕抵。
警方發現陳男手腳輕微擦挫傷，警方將陳男背出警衛亭，並先載回派出所，通知救護車將他送醫。
另19歲馮姓男子駕小貨車於12時26分許在山陀兒風雨最強時刻行經前鎮區光華三路時，貨車被強風吹翻，馮男受困車中，民眾見狀，急打119，因打不通，於是改打110，前鎮警分局員警趕抵現場，將馮男救出，所幸僅輕微擦傷。
高市消防局指出，山陀兒颱風來襲的24小時內，話務量約400餘通，可能順見風雨大，瞬間湧入多通救護案件所致，通常警方趕抵現場，若需救護通知消防局，救護員也會趕抵，呼籲民眾勿外出，待在室內以策安全。
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