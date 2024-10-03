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颱風天司機找工地迷路又沒打燈 警一攔查逮3名失聯移工
桃園市桃園區一名司機昨受託開車載著3名移工要到工地，途中巡邏員警見車輛在日光路徘徊且轉彎沒打方向燈上前攔查，一靠近發現車內多名移工準備開門想下車，立即擋住左右側，一查果然3名乘客皆為失聯移工，全案依規定移請收容。
昨日下午2點多，桃園警分局埔子派出所員警外出巡邏時，在日光路發現一輛廂型車在附近徘徊且轉彎未打方向燈，上前進行攔查，員警靠近發現車內有3名外籍移工，他們見到警察準備打開車門，員警馬上一人一邊將車門抵住，同時請李姓駕駛車輛熄火配合檢查。
對此李男表示受託載3人到工地，但因路況不熟找不到地點所以在路上繞，對於3人身分並不清楚，而車上3名移工對於員警詢問僅搖頭不發一語，支援警力迅速抵達，經查3人分別為越南籍23歲男子阿團失聯2個月、越南籍34歲阿武失聯3年及越南籍34歲小武失聯2年，全案依規定移請收容。
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