颱風天司機找工地迷路又沒打燈 警一攔查逮3名失聯移工

桃園市桃園區一名司機昨受託開車載著3名移工要到工地，途中巡邏員警見車輛在日光路徘徊且轉彎沒打方向燈上前攔查，一靠近發現車內多名移工準備開門想下車，立即擋住左右側，一查果然3名乘客皆為失聯移工，全案依規定移請收容。

昨日下午2點多，桃園警分局埔子派出所員警外出巡邏時，在日光路發現一輛廂型車在附近徘徊且轉彎未打方向燈，上前進行攔查，員警靠近發現車內有3名外籍移工，他們見到警察準備打開車門，員警馬上一人一邊將車門抵住，同時請李姓駕駛車輛熄火配合檢查。