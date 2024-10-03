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中年大叔拿房抵押借款投資 8次面交被詐團騙走近千萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名五十多歲中年大叔為了想多賺點錢改善家裡經濟，在臉書看到投資廣告，被詐騙集團騙入偽造的投資公司LINE群，誤信投資可以有高獲利，將房子抵押借款，前後8次共面交980萬元給詐團，最後才發現受騙報警，但詐團還要約他面交三百萬元，他與警方聯手逮到假理專的車手，警方將曾姓車手移送法辦。

被害人是名送貨員，家裡還有未成年孩子，他本想靠投資多賺點錢，平常熱衷在網路看投資資訊，日前在臉書看到一則「投資公司」廣告，而加入其LINE群組，對方以代操投資股票「高獲利、穩賺不賠」的話術誘惑，讓男子信以為真，拿自家房子去銀行抵押借款後，7到9月間前後8次將980萬元交給詐騙集團投資。

詐團製作假的投資報酬資訊給他看，等他想拿回「所賺的錢」時，詐團又以要再繳手續費等方式一騙再騙，中年大叔才驚覺自己受騙了而報警，詐團上周再約被害人於27日深夜在彰化縣某連鎖咖啡店面交三百萬元入金，被害人趕緊通報警方。

警方在交款時，當場逮捕曾姓車手（40歲），他還狡辯稱自己只是「理財公司員工」，無意詐騙參與行為，並起出他帶的「投資機構儲值收據」、工作證、手機等，警方依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

詐騙集團騙走中年大叔近千萬元，還要再騙三百萬元，被害人通報警方，逮到假扮理專的車手。 圖／警方提供
詐騙集團騙走中年大叔近千萬元，還要再騙三百萬元，被害人通報警方，逮到假扮理專的車手。 圖／警方提供
詐騙集團騙走中年大叔近千萬元，還要再騙三百萬元，被害人通報警方，逮到假扮理專的車手。 圖／警方提供
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詐騙集團騙走中年大叔近千萬元，還要再騙三百萬元，被害人通報警方，逮到假扮理專的車手。 圖／警方提供
詐騙集團騙走中年大叔近千萬元，還要再騙三百萬元，被害人通報警方，逮到假扮理專的車手。 圖／警方提供

詐騙集團 車手

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