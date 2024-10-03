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基隆長庚醫院火警13樓冒濃煙 洗腎病人及家屬緊急疏散126人
基隆市安樂區麥金路基隆長庚醫院13樓頂樓，今天中午傳出火警，外觀無明顯火煙，大批消防人員趕至，為機房管道冒煙，13樓血液透析病房共疏散80人，無人員受傷受困，冒煙的原因還待了解。醫院主示，現場有隔煙區劃，未影響其他區域。
基隆市消防局表示，今天中午12時26分基隆長庚醫院13樓頂樓傳出火警，安樂、仁愛分隊及二大隊消防人車趕往現場，從外觀看並無明顯火煙。
消防局說，12時38分消防人員到達13樓機房發現管道間濃煙密布，不斷冒煙出來，但無明火，除工務人員外其他人員已撤出。
消防人員回報，醫院表示，現場13樓血液透析病房已疏散80病人，目前無人員受傷受困。消防人員持續查看煙霧冒出原因，現場有隔煙區劃，未影響其他區域。12時46分火勢控制，目前正在排煙中。
消防局說，經重複確認，13樓防煙區劃內已無患者、醫護人員、及民眾。起火原因還要了解，初判可能是管道間引起。
基隆長庚醫院管理處長沈政憲說，80位洗腎病人和46名家屬都已疏散完畢，目前沒有任何狀況的問題。
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