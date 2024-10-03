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颱風山陀兒來襲 小港警衛亭被吹倒1男受困獲救

中央社／ 高雄3日電

颱風山陀兒來襲，高雄小港一處警衛亭遭強風吹倒，致陳姓警衛受困。警方獲報到場將其背出，幸陳男僅手腳擦挫傷，警方已拉起封鎖線警示，並將陳男載返擦藥醫治。

颱風山陀兒來襲帶來強烈風雨，高雄今天上午發生多起災情，高雄市政府警察局小港分局中午11時40分許接獲民眾報案，指一名警衛受困於小港區大業南路一帶警衛亭內，警方派員到場將受困59歲陳姓警衛背出。

警方初步研判，因颱風山陀兒風雨過強致警衛亭傾倒，陳男受困於警衛亭內，手腳有輕微擦挫傷，且現場有淹水情事，警方拉起封鎖線警示、防止車輛通過，即時疏導車輛避開部分積水處，通報相關權責單位處置；並將陳男載返派出所，通知救護車到派出所擦藥醫治。

小港分局呼籲，颱風來襲致強烈風雨，民眾應避免外出，如有行車應放慢車速、開啟大燈，並注意路上狀況，行經積水路段務必注意行車安全。

山陀兒颱風

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