安泰醫院大火 6病患無生命跡象、屏縣啟用大量傷患機制
屏東東港安泰醫院3日發生火警，2樓配電室燃燒冒出濃煙，屏東縣消防局緊急動員趕往搶救，衛生局啟動大量傷患機制，截至上午11時，176名病患全數搜救尋獲，其中有6人無生命跡象，其他則分送至其他醫院安置。
屏東縣消防局是上午7時41分受理報案，立即出動46車116人前往救援。屏東縣長周春米也在第一時間趕往東港了解救援情形，要求相關單位盡力搶救，經警消人員逐層搜查確認沒有其他人員受困，目前起火原因尚待調查。
屏東縣衛生局也啟動大量傷患機制安置病患，並協調交旅處、社會處調度屏東客運復康巴士支援，及縣內各醫院及民間救護車、高雄市政府衛生局、中央協助調度國軍系統救護車支援後送縣內其他醫院，截至目前轉送他院共40名，其中12名個案呼吸器使用中。
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