屏東安泰醫院大火6人無生命跡象 衛福部啟動大量傷患機制

颱風天不平靜，位於屏東的安泰醫院清晨發生火警，目前已知6名患者無生命跡象，衛福部次長林靜儀說，目前衛福部醫事司已和屏東縣衛生局取得聯繫，並啟動大量傷患機制。另外，醫院評鑑中也包括消防相關項目，對於火災發生原因等，目前救災第一，待事件告一段落，衛福部將會要求資料回報

第18號颱風「山陀兒」來襲，屏東風狂雨驟之際，東港安泰醫院更在今天清晨突發火警，由於動力中心2樓的空壓機起火燃燒，院方將高樓層病患疏散到一樓，後續傳出有人受困，警消人員以3人一組逐層搜索後，傷亡擴大，目前已知道無生命跡象病患有6名，分別為4男2女。

林靜儀說，今天上午衛福部醫事司已和屏東縣衛生局取得聯繫，由衛生局已啟動大量傷患機制，請消防局協助，派救護車將院內患者轉到周邊其他醫院收治。

林靜儀指出，將由地方消防局調查起火原因，每個醫院有固定有消防演練與評鑑，醫院的消防設備、逃生評鑑何時進行，目前消防局應有相關資料，但衛福部醫事司在醫院評鑑中也有相應標準，待醫院救災告一段落後，衛福部也會要求資料回報，先處理災情狀況，加上現在是颱風天，相關處置還在待命中。

安泰醫院火警，屏東縣衛生局啟動大量傷患機制，聯繫鄰近責任醫院協助收治，目前共轉出5名病人至輔英醫院、4人至屏東基督教醫院、2人至枋寮醫院、3人至潮安醫院，1人到屏東榮總。