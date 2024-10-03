屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

屏東安泰醫院今天火警，警消人員緊急疏散撤離176人，但搜索過程有找到6人時已無呼吸心跳，目前送至急診搶救，有家屬見病患無意識推送下樓時，禁不住嚎啕大哭。

颱風天，屏東地區強風豪雨，東港安泰醫院清晨傳出火警，警消出動救援，全院共疏散176人，但火煙控制後逐層搜索，卻找到四男二女無生命跡象。

6名無生命跡象的病患，分別在加護病房及10樓，11樓尋獲， 此外先前失聯的值班員工也已尋獲，目前正在急救中。這場火警共有31人急重症，分由高屏醫療網，屏東各醫院收治中。

立委蘇清泉先前受訪表示，昨天晚上有一個員工值班，到現在一直聯絡不到，非常擔心。他說，目前已疏散第一棟5樓兩個加護病房，移到前面A棟來了。另外有一個病人從6樓送下來正在急救。

他說，起火的地點是動力中心2樓的空壓機開始燃燒，因為2樓的溫度很高，消防人員只能用降溫的方式滅火。由於動力中心颱風來整個緊密，裡面發電機油已灌滿油，油槽也都灌滿，讓人很擔心。