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前鎮漁港9艘遠洋漁船斷纜飄向高雄港 船上共有12名船員
山陀兒颱風侵襲高雄，帶來強烈風雨！今天上午7時許，前鎮漁港有9艘100噸級以上遠洋漁船斷纜飄向旗津，今天上午11時許已停在高雄港德利造船廠前方灣岸。高雄港務分公司說，已派遣3艘拖船在現場待命，目前這9艘遠洋漁船暫無風險。海洋局說，9艘船上共有12人，將等風雨轉小後，重新拖回前鎮漁港綁妥。
高雄港務分公司表示，前鎮漁港9艘100噸級以上遠洋漁船，今天上午7時許斷纜飄向旗津，斷纜的遠洋漁船分成兩批，其中一批是2艘綁在一起，另一批是7艘綁在一起，目前9艘船都在德利造船廠前方灣岸水域，暫無風險。
海洋局說，這9艘遠洋漁船因為纜繩斷裂飄向旗津，海洋局已逐一與船東取得聯繫，確認9艘船上共12名船員，人員暫無危險。
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