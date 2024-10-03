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屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

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東港安泰醫院大火…6病患4男2女無生命跡象 家屬嚎啕大哭

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東即時報導

東港安泰醫院大火，目前已知道無生命跡象病患有6名，4男2女，全院有176人住院，已全部找到。屏東縣長周春米表示，已經搜救出來無生命跡象的病患，先送到醫院急診室救治當中。

據了解，無生命跡象病患有的在加護病房，有的在10樓、11樓。當病患被推下樓時，家屬見狀嚎啕大哭。

山陀兒颱風來襲，屏東風狂雨驟，屏東東港安泰醫院清晨這場火警來得突然，由於動力中心2樓的空壓機起火燃燒，院方將高樓層病患疏散到一樓，但後續傳出有人受困，警消人員以三人一組逐層搜索後，傷亡擴大。

屏東東港安泰醫院火警，安泰醫院院方急忙將病患撤離及安置，屏東縣衛生局啟動大量傷患機制，聯繫鄰近責任醫院協助收治，目前共轉出5名病人至輔英醫院、4人至屏東基督教醫院、2人至枋寮醫院、3人至潮安醫院，1人到屏東榮總。

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
無生命跡象病患被推下樓時，家屬見狀嚎啕大哭。記者劉星君／攝影
無生命跡象病患被推下樓時，家屬見狀嚎啕大哭。記者劉星君／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影

東港 火災

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