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影／颱風夜7旬阿伯誤闖國道騎車飆近10公里 宛如總統維安被警戒護攔下來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

颱風夜7旬阿伯闖國道!國道一號中部路段今天凌晨一名76歲阿伯竟騎機車誤上國道，從台中一路南下彰化騎了近十公里，國道警察大陣仗護送阿伯下國道「宛如總統維安規格」，讓人看傻眼，警方也呼籲尤其夜間行駛國道附近道路一定要看清標示，切勿誤上國道以免受罰。

國道第三公路警察大隊今天凌晨零時19分接獲民眾通報有一名男子騎機車在國道一號南下台中和彰化交界路段，國道警察立即出動，發現男子竟悠悠哉的慢騎國道上，國道警察只得鳴警笛示意阿伯，阿伯依然故我向前騎，警戒護送了近3公里才把阿伯攔下。

根據國道1968即時影像可以看到，阿伯被國道警察護送夾在車陣中慢行，宛如總統級維安規格，最後國道警察將他攔在路中，一旁大車、小車急駛而過，阿伯一度似乎還不肯下車，直到最後被國道警察勸下來，並請拖吊車將機車載走。

國道三隊初步調查，這名76歲阿伯大約是從國道一號南下195公里處就騎上國道，直到204公里才被警方攔下。警方也提醒民眾，行經國道匝道入口附近道路應注意相關標示，切勿誤闖高速公路，否則依道路交通管理處罰條例規定需罰3千以上、6千元以下罰鍰。

一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
一名76歲阿伯今天凌晨騎機車誤上國道一號，從台中一路南下彰化騎了近十公里，被國道警察護送攔下。圖／翻攝自高公局1968即時路況網

國道 彰化 警察

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