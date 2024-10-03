菜籃族注意！不禮讓行人 竹市「取締王」路口在這裡

台灣多個城市被外國人戲稱有行人地獄之名，新竹市近期也發生多起未禮讓行人的交通事故；對此，警方公佈今年上半年ㄧ至六月分取締車不禮讓行人前五名路口，其中，位於人聲鼎沸傳統大菜市場上的民主路、自由路95巷口，成為市區「取締王」路口。

立法院去年三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則，罰鍰上限從3600元提高至6000元，若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照，同時恢復民眾可向警政機關檢舉人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等違規行為。

新竹市警方統計，今年上半年1至6月分取締車不停讓行人（道路交通管理處罰條例第44條第2、3項）排名前五路口依序為民主路、自由路95巷口開罰67件；慈雲路、埔頂二路口開罰31件；中山路、仁德街口開罰20件；關東路、關東路9巷口開罰20件；西大路、文昌街口開罰20件。

新竹市警交通隊指出，分析這五大路口車輛易違規的原因，民主路、自由路95巷口位於傳統大菜市場上，買菜民眾多，該處是無號誌化路口，人車流交織量大。

慈雲路、埔頂二路口周遭有好市多、迪卡儂等大型賣場，該處是科技執法路口，園區上下班主要幹道路口、住宅商業混合區，人潮多車輛易違規。

中山路、仁德街口位於新竹都城隍廟周邊，觀光人潮多；關東路、關東路9巷口在關東市場周邊，是無號誌化路口，鬧區車流量大；西大路、文昌街口位於新竹大遠百及明志書院停車場週邊，也是無號誌化路口，逛街人潮多。

警方說，這些易開罰取締路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮、車輛眾多，才容易發生車未禮讓行人的情況。呼籲，駕駛人行經路口、行人穿越道時務必減速慢行、多方確認，如遇有行人穿越時務必停讓行人優先通行，行人穿越路口（段）時也請一定要遵守交通規則，勿跨越雙黃線或闖紅燈穿越，保障自身安全。