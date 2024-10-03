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屏東安泰醫院火警 3病患無生命跡象、1人失聯…警消逐層搜索查證中
屏東東港安泰醫院今早發生大火，目前所知起火的地點是動力中心2樓的空壓機開始燃燒，院方已證實有3名病患因逃生不及，已無生命跡象，還有一名昨天值晚班的員工還失聯。屏東縣衛生局已聯繫鄰近責任醫院啟動大量傷患收治，協調安置。
屏東東港安泰醫院火警，安泰醫院院方急忙將病患撤離及安置，屏東縣衛生局啟動大量傷患機制，聯繫鄰近責任醫院協助收治，目前共轉出5名病人至輔英醫院、4人至屏東基督教醫院、2人至枋寮醫院、3人至潮安醫院，1人到屏東榮總。
山陀兒颱風來襲，屏東風狂雨驟，東港安泰醫院清晨這場火警來得突然，院方將高樓層病患疏散到一樓，但後續傳出3人無生命跡象救出，1人失聯，警消人員以三人一組逐層搜索中。
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