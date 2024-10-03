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苗栗老婦已被騙600多萬 搭小黃跨鄉鎮再領120萬幸警勸阻

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣一名78歲老婦人遭詐騙集團以「假金管」詐術騙走600多萬元仍未警覺，上月底竟從住家公館鄉搭約30分鐘計程車，前往頭份市某金融機構欲提領120萬元交付對方，轄區頭份警方接獲行員通報到場成功勸阻，才替老婦保住最後的積蓄。

頭份警分局表示，9月30日上午11點30分許，頭份派出所接獲轄內銀行報案，指稱有民眾疑似被騙，警員楊宗憲、葉正豪立即前往處理。

2警到場後發現，家住公館鄉的78歲老婦，日前接獲自稱金管會人員的電話通知，對方謊稱老婦的銀行帳戶將被凍結，要求提領出存款接受監管；老婦信以為真，依對方指示，將4張金融卡及提款密碼，交付給對方。

老婦說，之後她又接獲電話告知，要她親自臨櫃提領其中一個帳戶裡頭的120萬元，她先到住處附近金融機構提領被拒，就搭計程車到頭份市的分行要臨櫃提領。

警方告知老婦這是詐騙集團的「假金管」伎倆，她才恍然大悟，取消提款念頭。但警方追查發現，老婦的銀行帳戶存款，已被詐騙集團陸續領走600多萬元。

頭份警分局長林育旺表示，金管會主要是訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接干預民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾，若接觸到冒用金管會職員指示匯款等類似情況時，要特別小心防範並撥打「165」或110報案電話，查證是否為詐騙集團犯罪手法。

挨詐老婦搭約30分鐘車程的計程車，從公館鄉跨鄉鎮到頭份市要提領120萬元交付給詐騙集團，幸警方及時獲報到場勸阻，替老婦保住最後的積蓄。圖／警方提供
挨詐老婦搭約30分鐘車程的計程車，從公館鄉跨鄉鎮到頭份市要提領120萬元交付給詐騙集團，幸警方及時獲報到場勸阻，替老婦保住最後的積蓄。圖／警方提供

老婦 詐騙集團

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