東港安泰醫院起火點在2樓空壓機 目前一值班員工失聯

屏東東港安泰醫院今早發生大火， 立委蘇清泉今受訪表示，昨天晚上有一個員工值班，到現在一直聯絡不到，非常擔心。他說，目前已疏散第一棟5樓兩個加護病房，移到前面A棟來了。另外有一個病人從6樓送下來正在急救。

他說，起火的地點是動力中心2樓的空壓機開始燃燒，因為2樓的溫度很高，消防人員只能用降溫的方式滅火。由於動力中心颱風來整個緊密，裡面發電機油已灌滿油，油槽也都灌滿，讓人很擔心。目前消防人員正以3人一組上樓搜尋。

至於疏散的病患是否移到其他地方，蘇清泉說，會看輔英醫院及枋寮醫院是否能接手一些，因為現在是颱風天，又沒有上班。安泰醫院表示，目前D棟10樓及11樓都已經撤離完畢。