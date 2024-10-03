颱風天偷排廢油？桃園煉油廠：地表浮油隨雨水流出

桃園市蘆竹區後街溪一帶昨散發濃厚臭味，市府環保局派員稽查發現汙染源來自中油桃園煉油廠，將依水汙染防治法開罰3萬至300萬元。桃園煉油廠今回應，主因是廠區內地表浮油近日隨雨水流出廠外，目前已完成清汙工作，因應颱風來襲也會加強巡查。至於當地民眾質疑廠方是否趁颱風期間偷排廢油，環保局則將持續追查是否為蓄意排放。

環保局昨上午9點50分接獲民眾陳情，蘆竹區圳佳路與龜山區南上路一帶後街溪有濃厚的汽油味，隨即派稽查人員至現場稽查，稽查人員沿水路往上游巡查發現桃園煉油廠雨水放流口有不明油汙殘留。環保局除開罰，也限期廠方4日前清理完畢。

桃園煉油廠副廠長王金昌表示，經查油汙可能來源是近日大雨沖刷廠區內地面殘留油花，經由雨水溝流至廠區外。