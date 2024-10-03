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影／颱風天屏東安泰醫院火警濃煙竄燒 病患自8樓「臉貼地面爬下來」

聯合報／ 記者劉星君潘奕言王昭月／屏東即時報導

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，一名在11樓住院的蘇姓男子說，濃煙四起時隨時停電，他摸黑走樓梯逃命，另名許姓男病患當時在8樓，為避免逃難時吸入濃煙，貼進地面爬地逃生。

這場火警，動員十多個消方分隊協助搶救，醫院急診室混亂得像菜市場，縣長周春米及兼任安泰醫院榮譽院長的立委蘇清泉也到場關心，周春米不斷提醒民眾不要影響救護。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，初步研判是機房空壓機燃燒，整個醫療大樓目前是沒有問題，但第一要務是疏散病患，輕症送輔英醫院，重症移至醫院其他棟病房，其中 D棟一百多人已疏散到A樓，人員全部安好。

山陀兒颱風風狂雨驟，屏東東港安泰醫院今晨卻傳出火警，高樓層不斷竄出濃濃黑煙，醫護人員緊急疏散臥床病人到一樓，不少還具行動力的病患則自行逃離。

當時人在11樓的57歲蘇姓病患說，7點多他看到白煙陣陣，十分嗆鼻，「醫護人員叫我們趕快跑」，當時他看到濃煙直冒，加上電停電，只好摸黑從走樓梯逃生。

另名在醫院八樓住院等待腰椎開刀的許姓男病患說，他知道火警時，要避免吸入濃煙才能保命，於是他放低姿勢，讓鼻子貼進地面，從八樓慢慢爬下來，這樣能吸到空氣，不致被濃煙嗆昏。

安泰醫院火警，現場緊急疏散病患。記者劉星君／攝影
安泰醫院火警，現場緊急疏散病患。記者劉星君／攝影
安泰醫院火警，現場緊急疏散病患。記者劉星君／攝影
安泰醫院火警，現場緊急疏散病患。記者劉星君／攝影
安泰醫院火警，現場緊急疏散病患，縣長周春米及安泰醫院榮譽院長立委蘇清泉也到場關心。記者劉星君／攝影
安泰醫院火警，現場緊急疏散病患，縣長周春米及安泰醫院榮譽院長立委蘇清泉也到場關心。記者劉星君／攝影
蘇姓男子當時在醫院11樓，摸黑逃生。記者劉星君／攝影
蘇姓男子當時在醫院11樓，摸黑逃生。記者劉星君／攝影

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影

停電 屏東縣 火災

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