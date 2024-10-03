山陀兒襲高雄…民眾輕鬆「拿下」自由一路和美術東二路路牌

山陀兒強風正襲擊高雄市，除市區不少路樹傾倒外，路牌也有不少遭襲擊應聲掉落，有民眾拍下「自由一路」和「美術東二路」路牌遭強風吹落，其中「自由一路」被一名男子拾起，當街玩了起來，同行友人拍片PO網，笑稱「自由一路在我朋友手上，你們小心點」。

社群Threads貼出一則影片，只見一名打著赤膊的男子抬著掉落的「自由一路」路牌，在風雨中玩耍嘻笑一番，後將路牌放在地上。另有網友貼出撿到「美術東二路」路牌。

有網友則指出，「遇到這種事，應該是先通知相關的單位處理，結果屁孩還拍影片戲笑，幼稚的要命」。