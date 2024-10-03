颱風天屏東安泰醫院驚傳火警 病患冒風雨疏散像逃難

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，5樓冒出陣陣白煙，病患倉皇疏散離，擠在醫院外騎樓，現場混亂就像逃難，由於正逢山陀兒颱風強風吹拂，屏東縣消防局各分隊冒風雨搶救，難度增高。大批病患，獲報後立即趕往現場，救援行動仍在持續中，起火原因尚待調查。

屏東縣東港安泰醫院清晨驚傳火警，屏東縣消防局今7點41分接獲報案，初步了解疑醫院2樓配電室起火， D棟5樓到11樓竄出白煙，醫護人員在煙霧中緊急疏散病患，有的親屬冒著風雨將病患推離遠院區。

由於正值颱風天，風雨交加，不少病患在醫院外騎樓等待安置，像逃難一般，心有餘悸。目前現場仍持續灌救中，並無人員受傷，財物損失及詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。

颱風天，屏東安泰醫院今晨驚傳火警！大批病患疏散到醫院外騎樓，等待安置，現場混亂。圖／讀者提供 颱風天，屏東安泰醫院今晨驚傳火警。圖／讀者提供 颱風天，屏東安泰醫院今晨驚傳火警！家屬冒著風雨將病患推離院區。圖／讀者提供 屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影

屏東縣東港鎮安泰醫院今天清晨傳出火警，消防局派出11個分隊的消防隊員前往救援，現場醫護及工作人員緊急疏散病患，並安排轉送其它醫院。記者黃義書／攝影