影／高雄夜店前起衝突！3男打1人 打架原因和「山陀兒」有關

高市苓雅區某夜店今天清晨5時許在山陀兒颱風來襲時，傳出酒客在店前起衝突事件，只見多名年輕男子在騎樓起衝突，打成一塊；轄區警方出動快打部隊到場，經查原來因颱風下雨造成地面濕滑，雙方發生肢體碰觸起口角鬥毆，致3人打1人，受傷的林姓男子提傷害告訴。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，山陀兒颱風侵襲高雄之際，位於苓雅區的某夜店前在颱風天的清晨4點多發生大亂鬥事件，畫面中只見5、6名年輕男子在騎樓起肢體衝突，打成一塊，轄區警方獲報出動快打部隊到場。

苓雅警分局表示，警方於清晨5時8分許接獲通報四維四路某夜店前有糾紛，立即啟動快打部隊趕抵現場。經瞭解，當時29歲陳姓男子和27歲莊姓男子及27歲的柏姓男子、與另一方18歲的林姓男子在夜店飲酒後欲離去。

當時颱風天下雨，導致夜店騎樓下的地板濕滑，雙方人馬在騎樓擦身而過時，發生肢體碰撞，進而產生口角，衍生肢體糾紛。

警方事後將雙方帶回偵辦，其中林男對陳男及莊男提出傷害告訴，警詢後，陳男及莊男2人被依妨害秩序及傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦。另柏男待到案說明後也將函送偵辦。

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