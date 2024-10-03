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影／蘇卡達象龜放颱風假逃家了…東勢警助牠回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

山陀兒颱風登陸前，台中一隻蘇卡達象龜趁主人準備防颱時逃家，路人報案，台中市東勢警分局茅埔派出所在當地里長協助下找到飼主，讓蘇卡達象龜順利回家。

東勢分局茅埔派出所9月30日中午12時接獲民眾報案，一隻蘇卡達象龜在路上「逛街」，派出所員警聞訊後到現場，民眾表示，騎車經過以為路上有大石頭，近看才發現是象龜準備過馬路，趕緊停車報警。

東關路沿線車流量大，為了象龜與往返人車的安全，警方先帶回派出所，飼養象龜並不普遍，茅埔所副所長洪存孝向轄區內的里長探詢是否知悉附近有民眾飼養，在下城里劉姓里長幫助下順利找到象龜的飼主58歲傅姓男子，傅姓男子直到警方聯繫才發現自家愛龜早已偷溜出門大半天，到派出所將愛龜領回，並感謝民眾及警方的熱心協助，日後將會更加小心，避免再發生類似情形。

東勢分局長林中興提醒大家，家中飼養寵物應隨時留意其動向，以免逃脫走失或發生意外，若是民眾飼養的寵物在道路奔走致妨害交通，會處以行政罰緩，如致交通事故還有刑事及民事責任。

一隻象龜在颱風山陀兒登台前，趁主人防颱準備時外出逛大街，警方在里長的幫助下聯繫到飼主。圖／警方提供
一隻象龜在颱風山陀兒登台前，趁主人防颱準備時外出逛大街，警方在里長的幫助下聯繫到飼主。圖／警方提供

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