國道特勤任務禁行路肩 違規人稱「沒看到」當理由…法官竟撤銷處分

童姓駕駛去年警察節當天上午開車行經國道1號湖口段南向81.1公里處，被檢舉違規行駛路肩；國道警見當天有特種勤務，確有暫停開放路肩1小時，開單告發，但違規人不服，稱沒看到警察開道不知有管制，要求撤銷罰鍰4千元及記違規1點的處分。法官審理認為，警方不能證明違規人確實已看見紅色禁行指示燈，也未提出曾公告周知禁行路肩的證據，撤銷處分。

判決書指出，童姓駕駛去年6月15日上午8點31分行經國道1號南向81.1公里時，被路人持行車記錄器影像檢舉違規行駛路肩，國道公路警察局楊梅分隊檢視影像，見外側車道前方車流壅塞，童姓駕駛的座車卻出現在右側路肩，而根據高速公路局北區交控中心紀錄，當天國道1號南向楊梅至湖口路段(南向71.71公里到83.29公里)因有特種勤務，從上午8時18分至9時18分暫停開放外側路肩1小時，違規屬實，開單告發，經公路局新竹區監理所裁處罰款4千元並記違規點數1點。

童姓駕駛不服，辯稱國道1號南向從楊梅休息站到湖口(71K+720~83K+290)，平日上午7點到10點，假日上午7點到下午1點，限小型車開放路肩通行，當天上午8點多原本開放路肩行駛，因實施特種實務管理，暫停開放路肩，但現場並未無員警開道指揮，他也無法即時依變更後的指示行駛，並且當時已減速準備駛離，未嚴重危害交通安全秩序，且情節輕微，應以不舉發為主，改以勸導即可，要求撤銷原處分。

不過，新竹區監理所不同意撤銷原處分，指調閱ETC資料，違規人座車於上午8點17分18秒已通過南下61公里處的門架，開到下一個門架南下75公里處時間為8點27分47秒，若違規人從南下61公里處，到調撥車道燈號處71.71公里處，約只10公里，計算合理速度及時間，可推算童姓駕駛開車通過時已顯示禁行燈號。再者，依檢舉人的行車記錄器影像，檢舉人自己於8點23分通過時，國道1號南向71.79公里調撥車道處也已呈現開啟紅色打叉燈號，顯示禁止通行路肩。若駕駛人僅因個人考量任意行駛路肩，不但嚴重影響公務使用，也對依序排隊、遵守交通法規的駕駛人不甚公平。

台北高等行政法院認為，上午8點23分的截圖，只能說明檢舉人通過71.71公里時，調撥車道已顯示紅色禁行燈號，並沒有拍到童姓駕駛座車於此時通過，無從推斷違規人通過時已呈現禁行燈號，加上也未說明何時曾公告周知駕駛人有特勤任務暫停開放路肩，因此難認童姓駕駛有故意或過失在未開放時間違規行駛路肩，因此有理由撤銷原處分。此案仍可上訴。