躲山陀兒卻誤入小崗山 高雄7旬夫妻入夜受困山區獲救

高雄76歲歐姓老翁昨天開車載70歲妻子準備返回小港住處，卻駛入小崗山產業道路，車輪陷入山溝泥潭導致動彈不得，因「山陀兒」接近台灣造成風雨漸增，歐男急得報警求助，所幸警方迅速找到兩人，協助脫困後，讓歐男能在颱風登陸前返家避颱。

據了解，歐姓夫妻當天下午在高雄市岡山區大吉座納骨塔祭拜祖祀，再前往岡山市區探望親友，但隨夜晚「山陀兒」颱風風雨漸增，欲返回小港住家，卻因路況不熟而不慎行駛於產業道路受困其中。

當時山區風勢雨勢已逐漸增大，該處除車輛燈光外，幾乎伸手不見五指，歐男夫婦二人年紀都已逾七旬行動不便，急得在山區報警求助。

警方獲報後，由嘉興派出所所長吳美智帶著警員洪仁意、李仁貴，冒著風雨摸黑入山搜尋，最終在山腰道路找到受困的歐男，因車輛受困，員警先協助歐姓夫妻下山，載回派出所提供熱茶後，便聯繫計程車將歐姓夫婦載返小港住家。

歐姓夫婦獲救後，在派出所內感激協助脫困的員警，所幸有警方及時協助，否則路況危險，如未脫困，加上颱風風雨，後果可能不堪設想。