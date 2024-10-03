聽新聞
0:00 / 0:00
2度犯案 他縱火後扮女裝報案
曾姓男子去年涉嫌在租處縱火，多次未到庭，檢方剛發拘票，昨天凌晨他又涉嫌在新租處套房縱火，造成一名女子命危送醫；曾事後男扮女裝自行到派出所報案「我家失火」，被當場拘提，依公共危險罪等罪嫌送辦。
據了解，廿四歲曾姓男子有多項前科，去年十二月二日他因心情不好，涉嫌在新北市新莊區民本街廿五巷租處縱火洩憤，被捕後移送法辦，當時也是著女裝；事後檢方多次傳喚曾男都未到庭應訊，新北地檢署前天發出拘票拘提。
曾男一個多月前換租新北市新莊區民本街一棟舊公寓四樓租處套房，昨天凌晨二時五十九分左右，他不明原因疑又再度縱火，火燒五分鐘後，曾男打扮成女子模樣外出，徒步走了一小段路後，在民安西路上攔搭一輛機車前往光華派出所。
曾男抵達派出所後向警方報案「我家失火」，警員王廷睿一看認出他就是去年縱火嫌犯，地檢署剛發拘票，當場上銬拘提。
警方同步通知消防局派員到場搶救，約十分鐘後撲滅火勢，在同樓層另間套房內救出一對吳姓情侶檔，其中卅七歲吳姓男子些微嗆傷，卅二歲吳姓女子則一度無生命徵象，緊急送醫急救，吳女尚未脫離險境。
曾男承認縱火，稱因心情不好，用打火機燒窗簾，為何穿著女裝報案則未多說；警詢後依公共危險、毀損等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言