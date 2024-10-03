家具廠大火／媽中風 兒同房照顧 雙雙罹難

台中市西屯區家具工廠昨天清晨5時許火警。圖／讀者提供 台中西屯同志巷瑞成沙發公司昨晨起火，造成3死1傷。郭家鄰居得知消息難過不捨地說，郭家是「積善之家」，熱心參與鄰里活動，郭家獨子孝順照顧母親，還有論及婚嫁的女友，沒想到一場惡火，讓郭家天倫夢碎。

鄰居透露，郭姓老翁在當地居住已有14年，育有5女1男，大女兒已歿，3個女兒已嫁人，郭翁的子女輪流照顧雙親；郭妻在今年中秋節前後中風，出院後就選擇工廠倉庫作為休養場所，年齡最小的兒子很孝順，為了照顧中風的母親，與母親同房，白天照顧母親，晚上還有兼差工作。

當地廣福里長吳賢龍說，3天前他在里內發重陽節活動宣傳單，路過郭家，還轉進去打招呼，當時看到屋主的兒子還特別聊了一會兒天，直言「郭家兒子是古意人」，看他對父母的態度，「現在沒幾個年輕人這麼乖又孝順了」，也聽說已有女朋友，發生不幸很遺憾。

吳賢龍指出，郭姓一家人平時廣結善緣，參加當地多個社團，熱心公益，關懷低收戶或身心障礙者，在里民眼中是「非常好的善人」。

台中市社會局表示，市長盧秀燕致送家屬2萬元慰問金，公所會持續追蹤及協助請領死亡及重傷救助事宜。