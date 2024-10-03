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台中家具工廠大火 老闆傷3至親喪命

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱陳秋雲／台中報導

台中市西屯區同志巷的家具工廠昨清晨發生大火，現場滿目瘡痍，廠內3人逃生不及，燒成焦屍。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區同志巷的家具工廠昨清晨發生大火，現場滿目瘡痍，廠內3人逃生不及，燒成焦屍。記者陳宏睿／翻攝
台中西屯區一家具工廠昨清晨發生大火，70歲郭姓老闆的妻子、兒子和姪子3人命喪火窟，郭翁倉皇逃生，全身2成燒燙傷，住進加護病房。郭翁和子女原不住該處，因要照料中風的郭妻，最近才搬回工廠，未料遇火劫，起火原因警消釐清中。

市長盧秀燕昨得知訊息，趕往現場關心家屬。盧說，該處是特登納管工廠，正在輔導中，沒營運僅作倉儲使用，但因現場存放大量木材、家具等易燃物，火勢才會又快又大，造成3人喪生。

郭姓老翁從事家具代工事業，在西屯區同志巷經營工廠14年，平時與6名子女不住該處，中秋節前後，郭妻因中風住院、行動不方便，一周前由家人接回照料，不過居住地需爬樓梯，郭翁與妻子、兒子才會搬至工廠。

昨晨5時許，存放大量木材的工廠因不明原因起火，消防局緊急出動84人搶救，郭姓業者倉皇逃出，但發現妻兒、姪子仍在火場內。郭翁脫困時向警消求助「家人還在裡面」，但火勢又急又猛，一路延燒隔壁尿布工廠與冷凍倉儲，消防隊2小時內控制火勢後，入廠搜救。

家具工廠3焦屍位置圖 製表／陳宏睿
家具工廠3焦屍位置圖 製表／陳宏睿

消防人員分別在工廠的房間、廚房、客廳等3處地點，發現3具燒焦遺體，疑是郭翁的妻兒與姪子，由於全身焦黑炭化，無法辨識身分，需DNA比對釐清，今將由檢察官相驗，釐清死因。

據了解，郭翁是瑞成沙發公司負責人，從事家具代工事業，育有5名女兒、1名兒子，近期因要照顧中風剛出院的妻子，最近才和妻、兒住進工廠，郭妻的50歲姪子是因近期剛好到該處幫忙，同住該處，未料同遭火劫。

郭翁逃出火場送醫後，全身有2成2至3度的燒燙傷，有吸入性灼傷，院方插管後轉送加護病房觀察，未來3天是關鍵期。

市府調查，案發工廠從事家具製造，但無工廠登記，2007年查報為舊違建，符合工廠管理輔導法規定，2年前納管輔導，去年8月申報消防安檢合格，今年8月核定工廠改善計畫。工廠正處於消防、環保改善階段，將待消防局火調科調查完畢後，排定優先拆除。

中風 加護病房 姪子 消防人員 消防隊 盧秀燕

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