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陸男在西門町扯光復香港旗幟遭爆料「違法來台」 移民署：強制出境

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

在台港人10月1日在西門町舉辦「反中國國慶」活動，街頭掛起「光復香港、時代革命」旗幟，有來台觀光陸籍人士不滿，認為「台灣、香港都是中國的一部分」，動手意圖拔除、破壞旗幟，現場爆發口角，轄區萬華警方獲報趕抵，將雙方拉開制止，沒有造成進一步肢體衝突。

今天有消息指出，陸委會掌握2名陸籍人士是以探親名義來台，要探親的人卻不在台灣，由於來台目的與實際從事活動不符，將要求二人離境。

移民署指出，2名姚姓陸籍人士以探親事由來台，1日在西門町滋擾港人活動，依《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，陸籍人士來台，須依來台目的申請相符的事由，且在台期間不得有傷害我國尊嚴，貶低台灣地位的言行。

移民署說，2名陸籍人士經許可來台探親，被探對象卻不在台灣，原探親事由已消失，將註銷其入出境許可證，並依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定強制出境。

移民署呼籲，陸籍人士來台應遵守相關規定，如有違法、違規或違常情事，絕不寬貸，並依相關規定裁處，以維兩岸健康有序交流。

有陸籍人士以探親來台，在西門町跟人發生衝突，被發現探親對象不在台灣，與來台目的不符，移民署依法註銷其入出境許可證，強制出境。圖／擷取自自由亚洲电台Twitter
有陸籍人士以探親來台，在西門町跟人發生衝突，被發現探親對象不在台灣，與來台目的不符，移民署依法註銷其入出境許可證，強制出境。圖／擷取自自由亚洲电台Twitter

探親 移民署 西門町

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