陸男在西門町扯光復香港旗幟遭爆料「違法來台」 移民署：強制出境

在台港人10月1日在西門町舉辦「反中國國慶」活動，街頭掛起「光復香港、時代革命」旗幟，有來台觀光陸籍人士不滿，認為「台灣、香港都是中國的一部分」，動手意圖拔除、破壞旗幟，現場爆發口角，轄區萬華警方獲報趕抵，將雙方拉開制止，沒有造成進一步肢體衝突。

今天有消息指出，陸委會掌握2名陸籍人士是以探親名義來台，要探親的人卻不在台灣，由於來台目的與實際從事活動不符，將要求二人離境。

移民署指出，2名姚姓陸籍人士以探親事由來台，1日在西門町滋擾港人活動，依《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，陸籍人士來台，須依來台目的申請相符的事由，且在台期間不得有傷害我國尊嚴，貶低台灣地位的言行。

移民署說，2名陸籍人士經許可來台探親，被探對象卻不在台灣，原探親事由已消失，將註銷其入出境許可證，並依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定強制出境。