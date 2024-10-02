氮氣瓶調壓閥氣爆 新莊汽修廠老闆耳鳴送醫…蜘蛛網膜出血

新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生一起氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，導致現場一輛汽車車窗、部分廠內門窗玻璃碎裂，修車廠老闆嚴重耳鳴送醫檢查後，診斷為蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。

據了解，陳姓男子（54歲）為新北市新莊區化成路一家汽車修理廠老闆。今天下午4時許，陳男在廠內使用氮氣瓶檢測一輛汽車冷媒。不料，陳男才剛轉開氮氣瓶調壓閥，就聽到碰聲巨響，導致現場受檢測汽車車窗、廠內部分門窗玻璃碎裂。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視陳男嚴重耳鳴，緊急協助送醫急救，陳男蜘蛛網膜出血，目前留院治療。至於是使用氮氣瓶不慎釀災？還是氮氣瓶調壓閥故障所致，確切原因仍待火調人員調查釐清。

新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝