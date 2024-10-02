快訊

已造成2死2失蹤102人受傷...山陀兒預計「這時間」從台南、嘉義一帶登陸

估台北放3天颱風假？游淑慧：今都停了「周四、五怎能不停班停課」

聽新聞
0:00 / 0:00

氮氣瓶調壓閥氣爆 新莊汽修廠老闆耳鳴送醫…蜘蛛網膜出血

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生一起氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，導致現場一輛汽車車窗、部分廠內門窗玻璃碎裂，修車廠老闆嚴重耳鳴送醫檢查後，診斷為蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。

據了解，陳姓男子（54歲）為新北市新莊區化成路一家汽車修理廠老闆。今天下午4時許，陳男在廠內使用氮氣瓶檢測一輛汽車冷媒。不料，陳男才剛轉開氮氣瓶調壓閥，就聽到碰聲巨響，導致現場受檢測汽車車窗、廠內部分門窗玻璃碎裂。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視陳男嚴重耳鳴，緊急協助送醫急救，陳男蜘蛛網膜出血，目前留院治療。至於是使用氮氣瓶不慎釀災？還是氮氣瓶調壓閥故障所致，確切原因仍待火調人員調查釐清。

新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝

新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，老闆蜘蛛網膜出血留院治療，原因待查。記者曾伯愷／翻攝

新北 氮氣 老闆

延伸閱讀

影／拘提畫面曝！新莊縱火男扮女報案「我家失火」 受害情侶1人未脫險

新莊男疑縱火5分鐘後到派出所稱「失火」 波及套房情侶1命危

影／「黑寡婦」當寵物...台中毒犯求財運養蜘蛛 警扣35萬安毒

美史上第2人！阿拉巴馬州死囚遭氮氣處決 死前說了這句話

相關新聞

影／山陀兒風勢助長…北海岸淡水資收場大火紅透天 估燃燒面積約300平方公尺

新北市淡水區淡金路四段1家資源回收場，今晚7時許發生火警，現場是2層樓的鐵皮廠房，火勢在颱風強風助長之下迅速擴大，消防局...

風雨還沒來…花蓮水源村老翁疑欲渡溪「落水失蹤」 警消急搜救

山陀兒颱風緩步走，花蓮白天還沒有明顯風雨，但下午秀林鄉水源村發生疑似溺水意外，有民眾報案看到老翁在水源橋下步履蹣跚要渡溪...

奇蹟！桃園79歲婦失蹤5天…颱風登陸前被尋獲「倒臥草叢、意識清楚」

桃園市大園區一名79歲陳姓老婦，上個月28日經由家屬報案失蹤，近幾日都遍尋不著，許多網友紛紛在各大臉書社團轉傳家屬的協尋...

水柱噴半天高！台中男開車失控撞斷北屯消防栓 附近民眾側目

台中市周姓男子在今天中午行經北屯區松竹路時，疑因車輛失控，撞上路旁消防栓與電箱，導致自來水管外洩，水柱噴發數公尺高，警方...

陸男在西門町扯光復香港旗幟 遭爆料「違法來台」 移民署：強制出境

在台港人10月1日在西門町舉辦「反中國國慶」活動，街頭掛起「光復香港、時代革命」旗幟，有來台觀光陸籍人士不滿，認為「台灣...

氮氣瓶調壓閥氣爆 新莊汽修廠老闆耳鳴送醫…蜘蛛網膜出血

新北市新莊區化成路一家汽修廠，今天下午發生一起氮氣瓶調壓閥失壓爆開意外，導致現場一輛汽車車窗、部分廠內門窗玻璃碎裂，修車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。