颱風天驚傳墜樓…中和婦女從高處墜落大樓花圃 傷重送醫不治

山陀兒颱風逼進台灣，新北市今天傍晚傳出一名中年女子疑似從高處墜落，當場傷重送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者疑似近期工作壓力沉重，確實死亡原因有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午5時許獲報，中和區橋和路一處大樓發生墜落意外，救護人員與警方到場時，發現獨自居住的劉姓女子（42歲）倒臥在大樓1樓花圃中，全身多處骨折，已無生命跡象，消防人員將人送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，員警勘察劉女10樓住家陽台門窗均為開啟狀態，初步研判劉女疑疑疑似從住家陽台高處墜落，現場無外力介入，初步排除有他殺情事。據悉，平日一人獨居的劉女，疑似近期工作壓力沉重，這幾找母親北上陪同住幾天，今天下午母親外出購物返家，不見女兒身影，直到員警上門詢問才知發生憾事。

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