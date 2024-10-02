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嘉義縣竹崎鄉8旬婦颱風天走失 竟走進5米深大排水溝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉義仁村8旬許姓婦人今天走失，因山陀兒颱風逼近台灣，婦人高齡又患有失智，家屬心急報警協尋，警方獲報立即搜索，下午在灣橋村一處大排水溝內找到她，因水溝深度約5公尺，警消聯手將她救出，無外傷送至台中榮總灣橋分院檢查。

婦人的兒子報案稱，母親患有失智症，生活無法自理，颱風來襲憂母親發生意外，心急報警請求協尋。警方獲報後出動8人分頭尋找，追查發現她清晨1點多出門，獨自往灣橋吊橋方向行走，又轉往玄龍寺隨後行蹤不明，最後鹿滿聯合所副所長李永順騎機車地毯式搜尋，在一處大排水溝發現婦人。

警方表示，婦人說不清楚為何走下水溝，且大排水溝過深約5公尺，無法直接將婦人救起，請消防隊協助救援，婦人獲救無明顯外傷，由救護車送至台中榮民總醫院灣橋分院檢查，並通知婦人兒子撤尋，提醒民眾留意親友安全，颱風天非必要應避免外出。

嘉義縣竹崎鄉8旬婦人今天颱風天走失，警方在5米深大排水溝找到她。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣竹崎鄉8旬婦人今天颱風天走失，警方在5米深大排水溝找到她。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣竹崎鄉8旬婦人今天颱風天走失，警方在5米深大排水溝找到她。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣竹崎鄉8旬婦人今天颱風天走失，警方在5米深大排水溝找到她。記者黃于凡／翻攝

失智症 山陀兒颱風 排水溝 母親

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