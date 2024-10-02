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風雨還沒來…花蓮水源村老翁疑欲渡溪「落水失蹤」 警消急搜救
山陀兒颱風緩步走，花蓮白天還沒有明顯風雨，但下午秀林鄉水源村發生疑似溺水意外，有民眾報案看到老翁在水源橋下步履蹣跚要渡溪，之後不見人影。花蓮縣消防局、吉安警分局出動大批人馬搜救，在湍急渾濁溪水中以長竹竿戳探尋人，暫時沒有收獲。
花蓮縣消防局表示，今天下午1時55分接獲報案，目擊者指稱在美崙溪上游水源橋這一頭，看到對岸的橋下方有一名年約70歲，穿黑色上衣，體型偏瘦的老人家，走得搖搖晃晃似乎要過溪，疑似卡在橋下的草叢，後來不慎跌到溪裡，他回家報案，再騎車去查看，已經不見老翁身影。
花蓮縣消防局第一大隊大隊長林武正說，現場出動特搜大隊、花蓮、吉安、自強等消防分隊警義消32人，從水源橋往下游攔砂壩間約150公尺長的河道搜索，因為下過雨，溪水非常黃濁湍急，救難人員就地取材，以長竹竿戳探水底尋人。
吉安警分局長林俊廷也趕到現場，指揮警方清查村內是否符合特徵的老翁走失，原本有民眾表示聯絡不上父親，後來才得知父親也到水源橋現場看熱鬧。警方正清查附近監視器畫面，希望找出疑似落水者的身分。
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