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台中家具工廠失火 市府：為「納管」工廠、去年8月消防安檢合格
西屯區廣福路「家具工廠」發生火災，造成3死1重傷。中市經發局表示，這家工廠原本沒有工廠登記，依工輔法「納管」並核准工廠改善計畫，申請土地面積約240坪，目前處於消防及環保設施改善階段，最近一次消防檢查是去年8月10日安檢合格。
經發局指出，這一家工廠是2007年依規查報的舊違建，符合中央經濟部「工廠管理輔導法」規範，屬2016年5月19日前已存在的違建，可依法申請納管輔導。
中央法規針對舊違建相關規範，都發局指出，須待消防局火調完成後，再優先拆除，因颱風影響，都發局會同消防局和業者現場確認，若不影響消防鑑定部份，將優先拆除。
有關消防安檢，消防局表示，該工廠設有消防設備，包括滅火器、標示設備及緊急照明設備等，最近一次是去年8月10日申報安檢合格，詳細起火原因尚待釐清。
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